Над соседним с Пензенской областью регионом сбили беспилотник

27.07.2024 | 12:09

В субботу, 27 июля, в 7:50 над соседним с Пензенской областью регионом сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей», - сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале уточнил: «В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет».

В марте несколько БПЛА сбили над Энгельсом, а в январе - рядом с ним.

В апреле украинские беспилотники уничтожили над территорией Мордовии и Тамбовской области.

31 мая силы ПВО пресекли полет еще одного аппарата - над Тамбовской областью.