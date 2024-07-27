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Происшествия

Над соседним с Пензенской областью регионом сбили беспилотник

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В субботу, 27 июля, в 7:50 над соседним с Пензенской областью регионом сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей», - сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале уточнил: «В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет».

В марте несколько БПЛА сбили над Энгельсом, а в январе - рядом с ним.

В апреле украинские беспилотники уничтожили над территорией Мордовии и Тамбовской области.

31 мая силы ПВО пресекли полет еще одного аппарата - над Тамбовской областью.

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