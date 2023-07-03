Пензенца госпитализировали после столкновения с мусорным контейнером

03.07.2023 | 12:22

Ночью в воскресенье, 2 июля, в Пензе, в поселке Лесном, случилось ДТП: водитель ВАЗ-2114 с такой силой въехал в мусорный контейнер, что оказался в больнице.

Как сообщили в управлении ГИБДД, авария случилась на улице Молодогвардейской, напротив дома № 21. По предварительным данным, в 23:49.

За рулем «четырнадцатой» находился мужчина 1985 года рождения.

Чтобы извлечь водителя из машины, понадобилась помощь спасателей. Их вызвали на место происшествия, и они с использованием гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали врачам, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.