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Происшествия

Пензенца госпитализировали после столкновения с мусорным контейнером

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Ночью в воскресенье, 2 июля, в Пензе, в поселке Лесном, случилось ДТП: водитель ВАЗ-2114 с такой силой въехал в мусорный контейнер, что оказался в больнице.

Как сообщили в управлении ГИБДД, авария случилась на улице Молодогвардейской, напротив дома № 21. По предварительным данным, в 23:49.

За рулем «четырнадцатой» находился мужчина 1985 года рождения.

Чтобы извлечь водителя из машины, понадобилась помощь спасателей. Их вызвали на место происшествия, и они с использованием гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали врачам, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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