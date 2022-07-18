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Происшествия

Очевидец снял из окна полыхавшую на пр-те Победы маршрутку

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В Сети появилось видео со сгоревшей в Пензе маршруткой. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 18 июля, на проспекте Победы.

Очевидец поделился в городском водительском телеграм-канале записью, сделанной из окна ближайшего дома.

На кадрах запечатлено, как микроавтобус Ford Transit горел открытым огнем. На место ЧП прибыли спасатели, которые и потушили транспортное средство.

Ранее представители МЧС сообщили, что пожар на проспекте Победы, 126, произошел в 6:32. К тушению привлекались шесть сотрудников ведомства на спецавтомобиле. Никто из людей не пострадал.

Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/sova_penza58
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Гость||

про это есть уже новость, переписывают по сто раз одно и тоже, ну и новости, позорище!

Гость||

Водителя маршрутки заставили соблюдать ПДД и у него от этого пукан рвануло?

Имя: Гость
Комментарий:

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