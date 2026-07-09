Фраза в телефоне пожилого россиянина стоила ему 95 миллионов рублей золотыми слитками

В стране и мире

Фраза в телефоне пожилого россиянина стоила ему 95 миллионов рублей золотыми слитками
Печать
Max

В Санкт-Петербурге аферисты выманили у 79-летнего местного жителя 95 миллионов рублей золотыми слитками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, злоумышленники несколько недель звонили пенсионеру под видом лжесотрудников различных ведомств. Они убеждали его фразой «задекларировать сбережения».

В течение всего этого времени к пожилому мужчине приезжали курьеры, которым он лично передавал деньги и золото. Таким образом он отдал мошенникам более 95 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали мошенников за аферы с системой очистки воды.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество телефон
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!