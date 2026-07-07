Россияне признались во лжи близким по поводу одной детали в отпуске

Россияне признались во лжи друзьям и семье по поводу одной детали в отпуске — его стоимости. Таковы данные исследования аналитиков сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что 28 процентов соотечественников намеренно занижают реальную цену своих путешествий в беседе с близкими. Тем временем 40 процентов респондентов заявили, что никогда не скрывают расходы на поездки и всегда честно называют потраченную сумму. Еще 17 процентов предпочитают вообще не обсуждать стоимость отпуска, а 15 процентов склонны завышать расходы, а не наоборот.

В источнике также говорится, что главная причина финансовой скрытности россиян — опасение столкнуться с критикой окружающих. 35 процентов опрошенных признались, что не хотят афишировать реальные расходы на путешествия, чтобы избежать осуждения за траты. Еще 25 процентов не хотят чувствовать неловкость из-за того, что смогли себе позволить поездку, в то время как их друзья или родные — нет.

23 процента стараются не допускать обсуждения своего бюджета, а 17 процентов намеренно занижают стоимость путешествий, чтобы не вызвать зависть у окружающих.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Их средний чек вырос на 13 процентов, составив 194 тысячи рублей.