Россиян предупредили об опасных открытках в мессенджерах

Мошенники накануне майских праздников и 9 Мая атаковали россиян в мессенджерах открытками с вредоносным содержимым. Об этой опасности в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор Secure-T (группа компаний «Солар») Харитон Никишкин.

«Такие поздравления с файлом могут прийти в мессенджерах и почте, однако внутри открытки находится вирус, который может красть данные с устройства пользователя, включая пароли и доступы к банковским приложениям. Мы рекомендуем не открывать подозрительные файлы с расширениями типа .gift без предпросмотра, даже если они пришли от знакомого, поскольку его аккаунт могли взломать», — предупредил Никишкин.

Другой опасной уловкой преступников он назвал фишинговые сайты, обещающие от имени государственных платформ или фондов оформить выплату ко Дню Победы для ветеранов специальной военной операции (СВО) или их родственников. На одной из таких мошеннических площадок последним обещают от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, преступники наживаются на повышенном интересе россиян к поездкам. В частности, они создают поддельные сайты бронирования авиабилетов, аренды жилья или туров, указывая на них крайне привлекательные цены. Однако после оплаты жертва злоумышленников останется и без денег, и без билетов.

«Предложения с огромными дисконтами или внезапные благотворительные сборы перед праздниками также могут быть обманом. Мы рекомендуем не переходить по сомнительным ссылкам и не обсуждать финансовые вопросы с незнакомцами в социальных сетях, мессенджерах и по телефону», — сказал Никишкин.

Ранее россиянам назвали способ отличить дипфейк от реального голосового сообщения. Для этого необходимо обращать внимание на акустические детали: нестабильный тембр, ровное или отсутствующее дыхание, вставленные паузы, а также на содержание.

Фото pxhere.com.