Человечеству дали неутешительный прогноз

В стране и мире

Человечеству дали неутешительный прогноз
Печать
Max

В ближайшие годы климатическая ситуация в мире будет только ухудшаться — аномальные погодные явления станут еще более частыми и интенсивными. Неутешительный прогноз человечеству дал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Климатическая катастрофа связана не только с глобальным потеплением, но и с изменением гидрологического режима — именно от него зависит количество осадков. В частности, Киселев обратил внимание на учащение аномальных погодных явлений — штормов, ураганов и ливней.

«Говорить о том, что каждый год будет теплее предыдущего, не приходится. Но тенденция к продолжению потепления сохранится в ближайшие годы, потому что все действия человека возымеют реакцию не сразу, поскольку сама климатическая система инерционна», — отметил ученый.

Киселев напомнил, что в России изменение климата проходит в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Поэтому тенденция к росту числа природных аномалий будет особенно заметна в стране.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что климат в России уже изменился с континентального на резко континентальный.

Фото pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
климат погода аномалия
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!