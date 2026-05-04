Названа оптимальная частота стирки различных видов одежды

Сотрудник интернет-магазина бытовой техники и электроники AO.com, эксперт по стиральным машинам Гвил Снук назвал оптимальную частоту стирки различных видов одежды. Материал публикует Daily Mail.

По словам эксперта, худи следует стирать после шестикратного использования, а носки и нижнее белье — после каждого. При этом удалять загрязнения с джинсов необходимо после 10 ношений.

Однако, согласно результатам проведенного среди трех тысяч британцев опроса, брюки из денима оказались самым часто стираемым предметом гардероба.

«Джинсы — одна из тех вещей, которые мы стираем слишком часто. Многие думают, что регулярная стирка помогает дениму держать форму. В действительности они не требуют частого очищения: чем дольше вы их носите, тем лучше сохраняются их форма и цвет», — объяснил специалист.

В апреле мастер по ремонту с никнеймом @remont.stiralok.brest из Бреста раскрыл тайну исчезновения носков после стирки.

Фото pxhere.com.