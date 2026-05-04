Стоматолог раскрыл причины разрушения зубов даже при хорошем уходе

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков объяснил, почему даже при регулярной чистке зубов, использовании нити и ополаскивателей нередко развиваются кариес, сколы эмали и повышенная чувствительность. Причины разрушения зубов даже при хорошем уходе он раскрыл «Ленте.ру».

Одной из самых распространенных причин врач назвал особенности питания. Злоупотребление простыми углеводами, перекусы, сладкие напитки и даже полезные продукты вроде сухофруктов создают постоянную нагрузку на эмаль. В таких условиях бактерии активно вырабатывают кислоты, которые постепенно разрушают твердые ткани зуба, предупредил Лысенков.

Не менее важен кислотный фактор, добавил он. «Газированные напитки, цитрусовые, кофе, вино снижают pH в полости рта. Если такие воздействия происходят регулярно, эмаль не успевает восстанавливаться, становится более пористой и уязвимой к повреждениям», — отметил Лысенков.

По словам стоматолога, влиять на состояние зубов может также состав слюны и ее количество. Врач объяснил, что слюна выполняет защитную функцию: нейтрализует кислоты, участвует в реминерализации эмали и смывает остатки пищи. Если же ее не хватает, риск разрушения зубов существенно возрастает.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о причине постоянной сухости во рту. По его словам, симптом чаще всего указывает на заболевания эндокринной системы.

