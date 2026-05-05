Россиянам назвали цену шашлычного набора в мае 2026 года

В начале мая 2026 года мясо в России подорожало на три-пять процентов, если сравнивать с последним весенним месяцем 2025 года. Эти данные Национального рейтингового агентства (НРА) процитировало Forbes.

Как полагают эксперты агентства, шашлычный набор в майские праздники обойдется для компании из четырех человек в сумму от 1300 до 2500 рублей в зависимости от того, какое мясо они будут готовить.

Отмечается, что с 2020 по 2025 годы все основные виды мяса, используемые для гриля, серьезно подорожали. В первую очередь это касается баранины, средняя цена которой выросла на 92 процента, с 424 до 815 рублей за килограмм. Стоимость курицы поднялась со 141 до 228 рублей за килограмм. Свинина подорожала на 47 процентов, с 264 до 387 рублей за килограмм.

Как отметил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, минимальная стоимость шашлыка из свинины в рознице начинается от 250 рублей за килограмм.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев напомнил россиянам об административной ответственности за жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники. Провинившихся могут наказать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.