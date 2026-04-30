Раскрыто число сознательно «отключившихся» от новостей россиян

Свыше половины россиян стараются ограничивать поток новостей, чтобы снизить уровень стресса, выяснило коммуникационное агентство «Дела PR». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным, около 15 процентов респондентов практически отказались от регулярного потребления новостей, еще порядка 40 процентов сократили его частично. Примерно каждый десятый опрошенный пока только задумывается об этом. При этом около трети участников исследования продолжают следить за повесткой в прежнем объеме.

Основным драйвером таких изменений становится эмоциональная нагрузка: примерно половина опрошенных признаются, что им тяжело справляться с большим количеством негативных сообщений. Среди других причин - снижение доверия к СМИ и желание освободить время для личной жизни, хобби и саморазвития, пояснили исследователи.

Также аналитики отметили, что россияне начинают пересматривать модель медиапотребления. Даже среди тех, кто не отказывается от новостей полностью, большинство старается реже обращаться к ним. Чуть больше половины просматривают повестку один раз в день, 25 процентов продолжают читать новости несколько раз в день, еще примерно 18 процентов - несколько раз в неделю.

Кроме этого, по данным исследования, россияне стали избирательнее в выборе источников. Около трети респондентов уже сократили число используемых каналов до трех основных, примерно 35-40 процентов отказались от части источников, а еще 27 процентов допускают, что сделают это при усилении негативной повестки. Вдобавок отмечается смена предпочтений в контенте.

Пользователи все чаще избегают сообщений о кризисах, конфликтах и чрезвычайных происшествиях, отдавая приоритет более нейтральным или полезным материалам. Так, более половины аудитории выбирают практические советы и лайфхаки, примерно 40 процентов - научно-популярные и образовательные материалы, а также визуально привлекательный контент о природе, культуре и путешествиях. Новости о позитивных изменениях и инициативах интересны каждому пятому, отметили исследователи.

Аналитики агентства рассказали, что после контакта с негативной повесткой люди стараются переключаться: чаще всего они общаются с близкими, обращаются к развлекательному контенту или уделяют время хобби. Каждый третий выбирает физическую активность как способ снизить напряжение.

«В потоке негативных новостей читателю легко потерять ощущение реальности. В состоянии тревоги человек становится более восприимчив к импульсивным решениям - например, к эмоциональным покупкам, - а в итоге испытывает еще больше стресса и начинает меньше доверять информации в целом», - отметила директор по развитию агентства Яна Воронина.

Эксперт рекомендовала компаниям, брендам и рекламодателям ответственно подходить к публикуемой информации и проверять ее на достоверность. Она добавила, что сегодня как никогда важно давать полезную информацию и понятные сценарии действий, которые можно применять в жизни. «Без этого люди будут все чаще сокращать потребление контента», - заключила Воронина.

