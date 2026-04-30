В России собрались ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков

В России готовится инициатива, ограничивающая продажу несовершеннолетним напитков, имитирующих алкоголь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Это касается так называемого безалкогольного вина, безалкогольного пива, детского шампанского. Эти напитки, которые имитируют алкоголь, они его не содержат, но вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю», - отметил Леонов.

Ранее стало известно, что даже умеренное потребление алкоголя может негативно влиять на мозг.

Ученые сопоставили привычки потребления спиртного 45 здоровых взрослых в возрасте от 22 до 70 лет с данными МРТ и показателями кровотока в мозге.

Оказалось, что даже при относительно низком уровне - до 60 напитков в месяц для мужчин и 30 для женщин - наблюдалось снижение кровоснабжения мозга и уменьшение толщины коры.