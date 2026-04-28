Желающим дожить до 100 лет назвали обязательный ингредиент питания

Фасоль и другие бобовые являются общим продуктом в рационе большинства долгожителей. Об этом рассказал эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, пишет Daily Mirror.

По словам специалиста, он много лет изучал, как живут жители «голубых зон» и пришел к выводу, что питание является основой долгой жизни. Он уточнил, что в таких регионах люди обычно едят простые и доступные блюда, приготовленные из натуральных ингредиентов.

Бюттнер посоветовал тем, кто тоже желает дожить до 100 лет, следовать их примеру и тоже питаться простой пищей. При этом главным ингредиентом такой диеты он назвал фасоль, которая присутствует в кухнях разных стран. «Люди, живущие дольше всего, едят как минимум в четыре раза больше бобовых, чем в среднем остальные», — отметил он.

Эксперт добавил, что бобовые богаты белком, клетчаткой и сложными углеводами, которые обеспечивают стабильный уровень энергии. Он рекомендует включать хотя бы половину чашки таких продуктов в ежедневное меню, чтобы поддерживать здоровье и увеличить шансы на долгую жизнь.

Ранее онколог Уильям Ли посоветовал есть сою, помидоры, яблоки и ягоды для профилактики рака. По его словам, содержащиеся в этих продуктах вещества помогают укрепить иммунитет, который защищает от появления опухолей.

