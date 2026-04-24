Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания 24 апреля принял решение понизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Решение регулятора стало ожидаемым, к такому выводу склонялось большинство аналитиков. Они указывали, что остановить смягчение ДКП не позволяет замершая инфляция, а увеличить шаг — неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке.

Представители бизнеса отмечали, что более быстрое снижение ставки окажет хорошую поддержку экономике, в то время как другие вспоминали, что инфляционные ожидания по-прежнему находятся на слишком высоком уровне, дефицит бюджета выходит за обозначенные планы, что может привести к росту расходов по итогам года и помешать борьбе с инфляцией.

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считал, что ЦБ следует снизить ключевую ставку как минимум на полтора процентных пункта, то есть до 13,5 процента, из-за плачевной ситуации в экономике. До этого на совещании по экономическим вопросам ответа по поводу слабого роста и отстающей от прогнозов ситуации в промышленности потребовал президент России Владимир Путин.

В последние две недели Росстат сообщал о практически нулевой недельной инфляции, а вскоре после критики Путина ведомство отчиталось о резком росте промышленности в марте.