В России начнут продавать конфискованные у коррупционеров земли

В стране и мире

Печать
Max

В России начнут обращать в доход государства землю коррупционеров. Соответствующий законопроект о поправках в Земельный кодекс находится на стадии обсуждения в Госдуме, пишут «Известия».

Авторы проекта предлагают выставлять конфискованные у взяточников участки на торги. Действующее законодательство запрещает реализовывать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, если на них разрешено строительство зданий и сооружений.

В настоящее время только в Подмосковье с 2020 года простаивает больше двух тысяч участков площадью 581 гектар. Все они были изъяты в рамках коррупционных дел. Совокупная кадастровая стоимость этих территорий превышает 2,7 миллиарда рублей. Эти участки пригодны под коттеджное и дачное строительство, но годами числятся на балансе государства. Новый закон не только поможет пополнить государственный бюджет, но и создаст легальный механизм для быстрой покупки земли у публичного собственника по рыночной цене.

При этом в кабмине настаивают на сохранении действующего запрета в отношении федеральной земли, которая не относится к конфискату, чтобы ее реализация проходила в рамках закона о содействии жилищному строительству.

Ранее в России поставили рекорд по стоимости изъятого у коррупционеров имущества. Только за три месяца в доход государства было обращено 151,5 миллиарда рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
коррупция земля взятка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!