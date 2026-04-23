Предложение обнулить ставку ипотеки для многодетных жестко раскритиковали в Госдуме

Обещая что-то людям, политики должны понимать, что сдержат свое слово, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на предложение председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей.

«Шикарно. Конечно, если бы в этом предложении содержались бы сведения о том, где мы возьмем волшебным образом столько денег, я бы сказал, что Сергей Михайлович - гениальный экономист. Потому что не в самом лучшем экономическом положении мировом найти такой огромный объем денег без ущерба для других отраслей - это гениально.

Когда мы говорим об ипотеке, о снижении ставки, тем более об обнулении, то мы должны быть людьми честными. Обещая что-то многодетным, давая им такую надежду, мы должны понимать, что мы эту надежду выполним. А то кто же нам верить будет?» - заявил Милонов.

Парламентарий отметил, что в России начинаются избирательные кампании депутатов.

«Поэтому обещалки сейчас можно давать щедро, а потом разводить руками и говорить, что не поддержала «Единая Россия» или правительство. А то, что они денег не знают, откуда на это брать — это другой вопрос. Поэтому очень жаль, что сейчас такие необдуманные решения звучат», — заключил Милонов.

Ранее Миронов предложил обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей. Глава СР добавил, что партия в целом выступает против какого-либо повышения ставки.