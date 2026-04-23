Врач развеял самые распространенные мифы о бессоннице

Многие люди неправильно понимают, что такое бессонница, считает анестезиолог Санни Найи. Самые распространенные мифы о бессоннице врач развеял изданию HuffPost.

«Распространенное заблуждение заключается в том, что люди думают, будто бессонница - это когда смотришь в потолок и совсем не спишь», - отметил Найи.

На самом же деле, по словам врача, о проблемах со сном нужно судить не по количеству часов без сна, а по самочувствию человека на следующий день.

Также Найи добавил, что нельзя назвать бессонницей состояние, когда человек не мог уснуть одну-две ночи. Чтобы заподозрить бессонницу, он посоветовал пользоваться правилом «3-3-3».

«Если вы плохо спите 3 ночи в неделю на протяжении 3 месяцев и это влияет на самочувствие днем, то тогда можно говорить о бессоннице», - объяснил врач.

Ранее сомнолог Джордан Бернс рассказал, как быстро уснуть после внезапного пробуждения. Врач посоветовал попробовать дыхательные упражнения и технику «когнитивная перетасовка».

