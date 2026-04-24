Россиянин заплатил пенсионеру кровью за мятые цветы

В стране и мире

Россиянин заплатил пенсионеру кровью за мятые цветы
Печать
Max

В Партизанске задержали 74-летнего пенсионера, обвиняемого в покушении на 40-летнего соседа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, 23 апреля около дома № 19 по улице Сосновой в селе Авангард у мужчин случился конфликт из-за повреждения цветов на клумбе.

Пенсионер достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил в грудь оппонента. Полагая, что противник расстался с жизнью, пожилой мужчина покинул место преступления, но сосед, несмотря на потерю крови, смог выжить.

Пожилого любителя цветов задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кронштадте россиянин сжег автомобиль отказавшегося уступить место соседа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
стрельба клумба озеленение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!