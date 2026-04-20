Любителям кофе раскрыли способ сохранить зубы белыми

Любителям кофе раскрыли способ сохранить зубы белыми
Стоматолог Энн Нгуен-Чанг объяснила любителям кофе по утрам, когда лучше чистить зубы, чтобы сохранить их белоснежными. Свою рекомендацию она раскрыла изданию Yahoo! Health.

«Чистка зубов перед употреблением кофе удалит налет и сделает поверхность зубов чище. Это поможет уменьшить образование на них пятен», — рассказала врач.

При этом, по ее словам, чистить зубы сразу после утренней чашки кофе нецелесообразно: в этом напитке содержатся кислоты, которые могут временно размягчить эмаль, что сделает ее более уязвимой.

Стоматолог Диллон Дэвис добавил, что в идеале зубы надо чистить сразу после пробуждения, чтобы удалить с их поверхности скопившиеся за ночь бактерии. В то же время он посоветовал, если есть возможность, подождать примерно полчаса после чистки перед кофе. Врач объяснил, что это даст эмали возможность восстановиться.

Ранее стоматолог Павел Лысенков предупредил о распространенной ошибке при чистке зубов. Он отметил, что полоскание рта водой после гигиенической процедуры уменьшает эффект от пасты.

