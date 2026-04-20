Шаляпин раскритиковал идею бесплатных выступлений в День Победы

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что исполнители не обязаны выступать бесплатно на концертах в честь Дня Победы. Его слова приводит «Абзац».

Шаляпин подчеркнул, что поддерживает благотворительность, однако артистов нельзя к этому принуждать. «Мне же в магазине ничего бесплатно никто не дает. Соответственно, я должен получать за свой труд деньги», — пояснил он.

По словам певца, он готов бесплатно выступить перед ветеранами и иногда приезжает с концертами в хоспис и госпитали.

В то же время он не потерпит обмана со стороны организаторов. «Бесплатно я выступать не люблю, но если приглашают и я понимаю, что никто на мне не зарабатывает, а просто перед пенсионерами или малоимущими выступить, то я всегда приеду», — добавил Шаляпин.

Ранее Шаляпин раскритиковал полных женщин, которые передвигаются на электросамокатах. Он призвал «объемистых женщин» ходить пешком и отметил, что самокаты их «еле выдерживают».

