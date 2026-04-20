После массового забоя скота в российском регионе уволили главу Минсельхоза

После массового забоя скота в российском регионе уволили главу Минсельхоза
После массового забоя зараженного скота в Новосибирской области уволили главу Минсельхоза региона Андрея Шинделова. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, его заявление опубликовано во «ВКонтакте».

Как следует из заявления пресс-службы главы региона, Шинделова уволили в том числе из-за вспышки заболевания скота. «Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных», — отметил губернатор.

«Поводом для этого [увольнения] стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности», - Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

В марте в Сибири произошла эпидемия пастереллеза у рогатого скота. 16 марта власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

В середине марта власти региона сообщили о выделении 200 миллионов рублей на компенсации и социальные выплаты пострадавшим фермерам.

