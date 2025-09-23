Россиянам рассказали о штрафах за коляски в подъезде

23.09.2025 | 15:59

Жители многоквартирных домов, оставляющие коляски, велосипеды и другие личные вещи в непредназначенных для хранения местах в подъездах, могут получить штраф. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Во многих домах отсутствуют специально оборудованные помещения для хранения таких вещей, поэтому жильцы размещают их в свободных углах и под лестницами. Однако, согласно правилам противопожарного режима в России, пути эвакуации должны быть всегда свободными для безопасного выхода при возгорании.

Это требование распространяется как на жилые дома, так и на другие здания. Хранение вещей на путях эвакуации, включая пространство под лестницами, где нельзя оставлять даже негорючие предметы, запрещено. Эксперт объяснил, что захламление подъездов сужает проход для эвакуации и затрудняет выход людей в чрезвычайных ситуациях.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на сумму от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч рублей - для должностных лиц, от 40 до 60 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 400 тысяч рублей - для юридических лиц.

