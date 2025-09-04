Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|14:02
В стране и мире

Российский третьеклассник попал в реанимацию из-за острого карандаша

В Санкт-Петербурге третьеклассник из школы в Красносельском районе попал в реанимацию из-за острого карандаша. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, мальчика решил разыграть одноклассник. Он подложил карандаш на стул, на который сел мальчик.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу с пробитым внутренним органом. Врачи начали оказывать ему всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что в Приморском крае мальчик попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания.

10-летний мальчик нырнул в реку, после чего потерял сознание. После этого школьника отнесло в сторону, где его заметил находившийся рядом мужчина. Он бросился в воду и вытащил несовершеннолетнего.

Еще раньше в Петербурге 13-летний ученик попал в больницу прямо с футбольного поля. Во время матча он неудачно упал, в результате чего у школьника произошел разрыв селезенки.

Источник — lenta.ru
