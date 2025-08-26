Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|15:33
В стране и мире

Привычку сдерживать слезы признали опасной для здоровья

Психиатр Яго Фернандес призвал никогда не сдерживать слезы и другие эмоции. В беседе с изданием Metropoles он назвал эту привычку опасной для здоровья.

Как отметил Фернандес, подавление эмоций не приводит к их исчезновению. Однако невыраженные чувства активируют стрессовую систему и тем самым переводят организм в состояние повышенной боевой готовности. По словам специалиста, это чревато возникновением тревожных расстройств, депрессии и бессонницы.

Кроме того, продолжил он, если сдерживать эмоции, существенно повышается риск появления физических реакций организма, таких как хроническая боль в теле, усталость и снижение иммунитета.

После плача происходит активация парасимпатической нервной системы, которая снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также нейтрализует другие последствия стресса, пояснил Фернандес.

Ранее психолог Татьяна Галич рассказала, как справиться с апатией. По ее словам, для этого необходимо заниматься йогой.

Источник — lenta.ru
