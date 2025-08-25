Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|15:02
В стране и мире

Объяснены причины высокого уровня холестерина у придерживающихся принципов ЗОЖ людей

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что у людей, придерживающихся принципов ЗОЖ, тоже может быть высокий уровень холестерина в крови. В беседе с изданием 20minutos он объяснил причины плохих анализов при правильном питании.

«Гиперхолестеринемия не всегда ассоциируется с неправильным питанием и неполноценным рационом. Организм человека использует сложные и многогранные механизмы для регуляции уровня холестерина, а питание — лишь один из факторов», — рассказал врач.

По его словам, системное воспаление в организме и углеводный обмен — те факторы, которые играют такую же или даже более важную роль в повышении уровня холестерина, нежели питание.

Кроме того, у некоторых людей есть генетическое заболевание, препятствующее регуляции уровня этого вещества в крови. Также этот показатель повышается из-за рациона, богатого не вредными жирами, а сахаром, рафинированной мукой и ультраобработанными продуктами.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что повышенный уровень холестерина можно определить по одному внешнему признаку. По ее словам, холестерин может откладываться в виде светлых шариков. Чаще всего они появляются вокруг глаз.

Источник — lenta.ru
