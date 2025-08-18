Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|18:13
В стране и мире

В России резко выросло число принятых в вузы по льготам бойцов СВО и членов их семей

В России в 2025 году резко выросло число зачисленных в вузы на льготных условиях бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей — на 74,2 процента больше, чем в 2024-м. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, речь идет о 28 383 студентах, поступивших по отдельной квоте — это участники СВО и члены их семей, а также награжденные званием Героя России или тремя орденами Мужества россияне.

Такую динамику связали, в частности, с тем, с 1 сентября Минобрнауки намерено регулировать количество платных мест в вузах согласно потребностям экономики. Как отметила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, имеющие возможность поступить по квоте опасаются изменений и решили использовать льготу.

Кроме того, в 2025 году по демографическим причинам выросло число выпускников школ, отметил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о новых льготах для жен участников СВО. Речь шла о праве на бесплатное высшее образование.

Источник — lenta.ru
