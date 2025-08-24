Российский суд отпустил на свободу двух обвиняемых в педофилии иностранцев

24.08.2025 | 16:30

Всеволожский городской суд в Ленинградской области отпустил на свободу двух иностранцев, которых обвинили в педофилии, сообщает 47news.

В начале августа был задержан 23-летний уроженец Азербайджана. По данным следствия, он занимался сексом с двумя 15-летними школьницами в комнате кафе «Солнечная поляна» в поселке Свердлова.

Суд же не стал арестовывать подозреваемого, ограничившись домашним арестом, решив, что тот не станет угрожать потерпевшим. Однако, по мнению журналистов издания, причина такого решения в том, что школьницы якобы вымогали деньги с задержанного, что стало известно из изъятой переписки.

Позднее, 12 августа, был задержан 26-летний таксист — гражданин Узбекистана. По мнению следователей, в Сертолово он сначала хитростью пересадил школьницу на переднее сиденье, а затем «полез целоваться». Его суд Всеволожска на время расследования отпустил, назначив запрет определенных действий. По данным 47news, он улетел на родину.

Также сообщается, что после этого руководство управления уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленобласти отдало распоряжение продолжить оперативные мероприятия в отношении этих двух обвиняемых.

Ранее в этом же районе задержали 54-летнего гражданина Белоруссии за изнасилование ребенка. Мать 11-летней девочки рассказала, что летом 2024 года мужчина изнасиловал ее малолетнюю дочь. В тот же день иностранец был задержан по месту жительства. Известно, что в России он находился без регистрации и официально не работал.