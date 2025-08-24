Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 авг 2025|19:08
В стране и мире

У застрявшей на пике Победы российской альпинистки появился шанс на спасение

У застрявшей на пике Победы со сломанной ногой российской альпинистки Натальи Наговицыной появился шанс на спасение. Об этом изданию Baza рассказала член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

По ее словам, 47-летнюю российскую спортсменку попробуют спасти еще раз 25 августа, когда, согласно прогнозам синоптиков, на пике Победы в последний раз ожидается хорошая погода.

Пиунова уточнила, что операцию по спасению будет проводить частная компания. Сначала к месту, где лежит Наговицына, отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют эвакуировать с горы еврокоптером, которым будет управлять пилот из Италии.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко описал шансы на спасение Наговицыной словом «невозможно».

По его словам, сезон на пике Победы, где находится женщина, уже закончен. Кроме того, прошло много времени с момента, как она там застряла, а квалифицированных спасателей рядом нет.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
