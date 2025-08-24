Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 авг 2025|22:12
Россиянам сообщили о неэффективности прививки от гриппа против нового штамма коронавируса

Вакцина от гриппа не защитит от штамма коронавируса «Стратус». О неэффективности прививки против гриппа от нового варианта коронавируса рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, вакцина от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса «Стратус», поскольку в ней содержатся штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидемиологическом сезоне и формируют иммунный ответ именно против них. «Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус"», — объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Тем не менее рекомендация по массовой вакцинации против гриппа остается обоснованной, поскольку благодаря этой мере снижается число тяжелых случаев и риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

«Чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать меры профилактики — использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения», — напомнили специалисты ведомства.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал россиянам способы защититься от нового штамма коронавируса «Стратус». Чтобы не заболеть, он посоветовал одеваться по погоде, при необходимости носить медицинские маски, соблюдать режим сна и правильно питаться.

Источник — lenta.ru
