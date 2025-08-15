Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

15.08.2025 | 13:10

В прошлом месяце в России доля одобрений по кредитам упала до 21,4 процента. Это выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), их выводы процитировали «Известия».

Оказалось, что по ссудам на приобретение автомобиля и потребительским займам одобряется лишь каждая четвертая-пятая заявка. Что касается ипотечных кредитов, то жители России сталкиваются с отказами в 60 процентах случаев.

Комментируя такую статистику, руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова заявила, что если клиент на обслуживание долгов тратит больше 80 процентов дохода, то вероятность отказа в выдаче кредита близка к 100 процентам. Однако риск не получить одобрение велик даже в ситуации, если долговая нагрузка оценивается в 50 процентов от дохода.

В свою очередь, экономист Алексей Бархота заметил, что низкая доля одобрений объясняется высокой закредитованностью граждан. Дело в том, что в конце прошлого года общая сумма долгов выросла почти до 37 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число займов, выданных на оплату обучения в высших учебных заведениях.