Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 июл 2025|14:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

В Госдуме поддержали идею сократить часы продажи алкоголя

Печать
Telegram

В России необходимо поддерживать инициативы, направленные на сокращение потребления алкоголя населением, однако для этого не хватает поддержки на государственном уровне, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал постепенно сократить часы продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. Он предложил каждый год снижать по одному часу и добавил, что также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

Милонов заявил, что полностью разделяет обеспокоенность Сергея Рыбальченко и поддерживает стремление принимать такие инициативы в этом направлении. Вместе с тем он привел пример из советского времени, когда похожие инициативы не срабатывали по той причине, что люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе.

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал он.

Парламентарий призвал проводить мощные антиалкогольные кампании среди населения. По его мнению, к этому должны подключаться политики и лидеры общественного мнения, становясь личным примером в отказе от алкоголя.

Ранее сообщалось, что в начале весны 2025 года продажу алкоголя ограничили в Ненецком автономном округе. Запрет коснулся спиртосодержащей продукции в «наливайках».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте