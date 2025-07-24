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Российскую чиновницу наказали из-за фото с врачебного осмотра

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В Тыве пресс-секретаря администрации Барун-Хемчикского района наказали из-за поста с фотографиями с врачебного осмотра местных пастухов. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как стало известно, речь идет о снимке с лежащим на кушетке мужчиной, у которого на груди оказались набиты тюремные татуировки в виде восьмиконечных звезд движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Из-за этого чиновницу обвинили в демонстрации экстремистской символики.

В суде россиянка пояснила, что фотографии, сделанные в ходе осмотра, ей прислали коллеги, после чего она опубликовала пост с дестью снимками, посвященный работе медиков.

Однако вскоре ей позвонило начальство и попросило удалить снимок с восьмиконечной звездой. По словам чиновницы, она не знала, что данный символ запрещен в России. При этом женщина признала вину и раскаялась. Ее оштрафовали на одну тысячу рублей.

Ранее жительницу Кемеровской области оштрафовали за фотографию, опубликованную семь лет назад. Как выяснилось, в 2018 году девушка разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» изображение флага ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России). В начале 2025 года на снимок обратили внимание сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

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Источник — lenta.ru
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