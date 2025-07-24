В Амурской области разбился Ан-24, на его борту было почти полсотни человек. Почему рухнул самолет и что стало с пассажирами?

24.07.2025 | 12:49

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области. Его обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. Осмотр с воздуха места крушения предварительно показал, что выживших нет. Однако все еще есть вероятность, что их могут обнаружить при наземном поиске.

Уточняется, что обломки упавшего воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности.

«При воздушном осмотре живых не обнаружено, но там труднодоступная местность, буйная растительность, и живые могут быть обнаружены при осмотре на месте, на земле. То есть этот осмотр с воздуха ничего не показал пока», - передает РИА Новости сообщение спасателей.

Они добавили, что сейчас решается вопрос о том, куда высадиться и как наземные группы будут обследовать место.

Неисправность и ошибку пилотов рассматривают в качестве версий крушения Ан-24

Неисправность и человеческий фактор рассматривают в качестве версий крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Об этом сообщило Восточное управление Следственного комитета России на транспорте.

«Разрабатывается сразу несколько версий. Первая - это техническая неисправность, а вторая, это, как правило, человеческий фактор, нарушения при выполнении полета», - заявил первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев.

Потерпевший крушение Ан-24 был произведен почти 50 лет назад, а сертификат летной годности был продлен до 2036 года.

На борту самолета было почти 50 человек

Утром 24 июля появилась информация, что в Амурской области пропала связь с самолетом Ан-24 с почти пятью десятками людей на борту. Telegram-канал Shot сообщал, что воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск - Благовещенск - Тында.

Предположительно, борт перестал отвечать, находясь в нескольких километрах от аэропорта назначения маршрута.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на борту пропавшего самолета Ан-24, по предварительным данным, было 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

Опубликованы последние кадры полета разбившегося самолета Ан-24

В сети появились последние кадры полета разбившегося самолета Ан-24. Их публикует Telegram-канал Mash.

На видео, снятом очевидцами, воздушное судно уходит на второй круг перед попыткой захода на посадку. Самолет летит очень низко.

Обнародован список членов экипажа разбившегося самолета

Telegram-канал «112» опубликовал список членов экипажа самолета, который потерпел крушение.

«Логвинов В. - командир воздушного судна; Плаксин К. - второй пилот; Вохминцев В. - бортмеханик; Бессмертная А. - бортпроводник; Колтунов В. - ИТС (инженерно-технический состав - прим. «Ленты ру»); Лысенко А. - ИТС», - говорилось в публикации.

Telegram-канал Mash писал, что командиром разбившегося под Тындой Ан-24 был Вячеслав Логвинов. До работы в авиакомпании «Ангара» он окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т.Я. Бегельдинова в Актобе. Жил в Иркутске.

Канал также сообщил, что 28 ноября 2024 года в авиакомпанию приходила трудовая инспекция - работодатель задерживал выплаты зарплаты сотрудникам. 29 ноября того же года была проведена проверка на предмет соблюдения транспортной безопасности - она закончилась профилактической беседой.

На борту разбившегося Ан-24 была годовалая девочка и известный на Дальнем Востоке хирург

Telegram-канал Shot также сообщил, что на борту разбившегося самолета была годовалая девочка. По данным источника, Камилла К., родившаяся в июне 2024 года, летела в Тынду вместе с матерью - 25-летней Нигиной. Кроме того, издание сообщает, что весь экипаж потерпевшего крушение воздушного судна был из Иркутской области.

Наряду с этим, по сведениям канала, на борту Ан-24 был известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. У 71-летнего врача также была специализация онколога, его стаж составлял 48 лет. Мужчина работал врачом в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Его последнее дежурство было 20 июля, пишет Shot. Как сообщается, Майзель был награжден орденом Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в городе Нефтегорске Сахалинской области.

Фото - кадр с видео ТG-канала Mash.