При атаке ВСУ на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали 11 человек

24.07.2025 | 13:10

При падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», - сообщил губернатор.

По его информации, остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Глава региона поручил мэру Сочи Андрею Прошунину помочь семьям жителей, пострадавших от атаки.

Кондратьев не уточнил, где конкретно находится нефтебаза, куда упали обломки беспилотников. В ночь на 24 июля власти федеральной территории Сириус близ Адлерского района Сочи сообщали, что в результате атаки произошло попадание по нефтебазе. Момент удара по объекту также попал на видео.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь удалось перехватить 7 беспилотников, еще 21 перехватили над акваторией Черного моря.