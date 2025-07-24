В стране и мире

При атаке ВСУ на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали 11 человек

Печать
Telegram

При падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», - сообщил губернатор.

По его информации, остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Глава региона поручил мэру Сочи Андрею Прошунину помочь семьям жителей, пострадавших от атаки.

Кондратьев не уточнил, где конкретно находится нефтебаза, куда упали обломки беспилотников. В ночь на 24 июля власти федеральной территории Сириус близ Адлерского района Сочи сообщали, что в результате атаки произошло попадание по нефтебазе. Момент удара по объекту также попал на видео.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь удалось перехватить 7 беспилотников, еще 21 перехватили над акваторией Черного моря.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте