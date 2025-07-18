Россиянка решила судиться с Минфином

18.07.2025 | 12:55

В Хабаровском крае местная жительница обратилась в суд с требованием взыскать в ее пользу два миллиона рублей с Министерства финансов России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судебных органов региона.

Эти деньги должны были стать компенсацией морального вреда из-за незаконного уголовного преследования. Женщина проходила подозреваемой по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а потом дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Суд решил, что россиянка достойна компенсации, так как ее незаконно подозревали в совершении преступления, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. Из-за этого женщина долгое время находилась в стрессе.

Однако сумму компенсации ей значительно уменьшили - суд обязал Минфин России выплатить женщине 60 тысяч рублей.

Ранее две жительницы Челябинской области в 38 лет узнали, что их воспитывали чужие люди из-за ошибке в роддоме. Две семьи потребовали от Минфина компенсировать моральный вред в размере 10 миллионов рублей каждой семье.