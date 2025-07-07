Раскрыты подробности об устроившем взрыв в российском баре

Взрыв в рязанском баре устроил 18-летний юноша. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, он принес ее в бар, потому что был уверен, что это муляж. Он хотел показать ее друзьям. В этот момент она взорвалась у него в руке. В результате он лишился конечности.
Сейчас молодой человек находится в реанимации. Один из его друзей стал жертвой взрыва.
Еще двое приятелей получили множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Соборной улице у бара, расположенного рядом в ТЦ «Малина».
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