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В стране и мире

Женщина подобрала красивую ракушку на пляже и чудом осталась жива

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На острове Окинава, Япония, женщина подобрала опасную улитку и даже не заметила этого. Об этом пишет People.

29-летняя Бекили Роулз и ее муж отправились на пляж посмотреть, что осталось на берегу после отлива. Женщина объяснила, что обычно на песке можно найти крабов, морские огурцы и даже рыбу. В тот день она наткнулась на красивую ракушку.

Как рассказывает Роулз, она подняла необычную находку голыми руками, чтобы рассмотреть поближе. Вдруг она заметила, что внутри что-то шевелится. Испугавшись, женщина положила ее на песок, а потом из любопытства решила посмотреть в интернете, что она только что увидела. Она загрузила фотографию ракушки и поняла, что чудом осталась жива.

Оказалось, что Роулз держала в руках конусную улитку, чей яд способен парализовать и даже погубить человека. От него пока нет противоядия. «Ее даже прозвали "Сигаретной улиткой", потому что, согласно городской легенде, если она вас ужалит, времени не хватит даже для того, чтобы выкурить последнюю сигарету», - рассказала Роулз.

Хоть улитка не коснулась женщины, та настолько испугалась, что четыре дня тревожилась, что вот-вот отправится на тот свет. Только позже она поверила, что опасное существо не жалило ее. Роулз призналась, что после своего открытия не стала любить океан меньше, но поняла, что ко всем его обитателям нужно относиться с осторожностью.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, ядовитый синекольчатый осьминог укусил человека. Он прятался в ракушке, которую мужчина унес с пляжа в кармане.

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Источник — lenta.ru
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