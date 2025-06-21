Желавший помочь участникам СВО россиянин лишился полумиллиона рублей

21.06.2025 | 14:14

Житель города Мытищи Московской области лишился более 500 тысяч рублей, желая помочь участникам специальной военной операции (СВО).

Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении у него крупной суммы. По подозрению в совершении преступления задержали неоднократно судимого жителя Щелкова. Выяснилось, что мужчина присвоил деньги, которые взял у россиянина под предлогом сбора гуманитарной помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске дочь лишила отца коллекции швейцарских часов, поверив мошенникам.