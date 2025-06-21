Под Москвой школьница сутки проходила с тараканом в ухе

21.06.2025 | 11:50

В подмосковном Видном 17-летняя школьница сутки проходила с мертвым тараканом в ухе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Девушка обратилась к врачам подмосковной больницы с жалобой на заложенность левого уха.

В ходе осмотра медики нашли в ухе школьницы таракана - он прилип к стенке и находился там больше суток, так как попал в ушную серу.

Медики промыли ухо пациентки физраствором и достали насекомое с помощью аспиратора. Школьница сказала, что не знает, как насекомое оказалось у нее в ухе.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина год проходил с пластиковой дробью в ухе. Травма не давала о себе знать, пока не воспалилось ухо. Мужчине провели обследование, по результатам которого выяснилось, что дробь вросла в стенки слухового прохода, появились спайки. Пациенту назначили операцию.