Сетевое издание|18+|Суббота|21 июн 2025|14:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Популярный миф о сахаре опровергли

Печать
Telegram

Существует мнение, будто при похудении всегда необходимо исключать из рациона сахар. Этот популярный миф опровергла диетолог Алена Молчанова, которая дала интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова.

Молчанова призвала не исключать сахар во время диеты. Во-первых, полностью его убрать не получится. Дело в том, что натуральные сахара содержатся, к примеру, во фруктах и овощах, пояснила врач.

Однако, по словам медика, существует здоровая норма потребления, которую установила Всемирная организация здравоохранения.

Так, в рационе допускается присутствие 25-30 граммов именно добавленного сахара в день, объяснила Молчанова.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг распространенный миф о салате из помидоров и огурцов. По его словам, эти овощи не нейтрализуют друг друга при совместном употреблении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте