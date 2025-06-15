Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 июн 2025|12:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Названы портящие женский образ сочетания цветов в одежде

Печать
Telegram

Стилисты Трейси Ченг и Мелони Хубер назвали сочетания цветов в одежде, которые портят женский образ. Соответствующий комментарий появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь эксперты указали на фиолетовый и красный. По мнению Ченг, красный лучше сочетается с синим, поскольку они создают мягкий контраст. «Светло-голубая рубашка с темно-бордовыми брюками создают сдержанный, но элегантный образ», - объяснила она.

Кроме того, неудачными сочетаниями оказались желтый с зеленым и черный с темно-синим. Также в список попали желтый с коричневым. Хубер считает, что последние цвета придают образу неряшливости. «Я бы сочетала коричневый с кремовым или с оттенком розового», - порекомендовала специалист.

Вдобавок собеседницы портала отметили наряды коричневых и серых тонов, а также красных и зеленых. Стилисты подчеркнули, что такие цвета лучшие носить с более холодными и нейтральными тонами. Например, коричневый отлично подойдет к темно-синему, красный к оливковому, а зеленый к кремовому.

В заключение Ченг и Хубер выделили комбинации коричневого и черного, фиолетового и желтого.

В декабре прошлого года редакторы французской версии Vogue проанализировали показы известных брендов и назвали самые модные сочетания цветов в одежде. Тогда авторы материала посоветовали читателям присмотреться к бирюзовым и горчичных оттенкам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В Ленобласти мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте