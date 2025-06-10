10.06.2025 | 12:30

В России захотели создать первое военное училище войск беспилотных систем. Соответствующие планы сейчас обсуждаются в Минобороны, пишут «Известия».

На сегодняшний день подготовка по направлению беспилотных систем в России ведется на базе некоторых вузов другого профиля, но именно специализированное военное училище такого рода должно стать первым в стране. По данным издания, высшее учебное заведение планируют открыть в Московской области в 2027 году.

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, Вооруженным силам России нужны не только операторы, которые управляют беспилотниками, но и командиры, которые отвечали бы за работу подразделений.

«Также нужны командно-технические специалисты, которые будут обслуживать дроны всех типов. Надо готовить и офицеров - планировщиков боевых действий, которые будут разрабатывать тактические, оперативно-тактические и даже стратегические операции, где беспилотники будут играть одну из ключевых ролей для достижения того или иного результата», - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал отрасль беспилотных летательных аппаратов одной из ключевых для российских военных.