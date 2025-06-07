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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня России

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Мошенники изобрели новую схему обмана через Telegram в преддверии Дня России, рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Специалисты сообщили «Ленте.ру», что зафиксировали резкий рост активности ботов, которые обещают пользователям крупные денежные призы от государства в честь праздника.

В Роскачестве предупредили, что мошенники распространяют Telegram-боты через спам-рассылки, рекламу в социальных сетях и мессенджерах. Россиянам предлагают принять участие в «розыгрыше призов» к празднику, обещая миллион рублей в качестве выигрыша. Для участия у пользователя запрашивают контакты, а затем под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, который приходит в СМС или непосредственно в мессенджере.

«Главная цель подобных мошеннических схем — получение доступа к аккаунтам пользователей Telegram. Ввод кода дает злоумышленникам полный контроль над аккаунтом, позволяя им рассылать спам, распространять вредоносное ПО и даже обманывать друзей и знакомых жертвы», — рассказал руководитель центра Сергей Кузьменко.

«Рекомендуем пользователям быть предельно бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не участвовать в сомнительных розыгрышах, особенно если обещают крупные денежные призы. Для дополнительной защиты обязательно включите двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram — это усложнит взлом вашего аккаунта», — добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали подделывать рабочие чаты для обмана россиян. Жертва получает приглашение в поддельный групповой чат с реальным названием организации, в которой она работает. В беседе могут быть фейковые аккаунты коллег или реальные сотрудники, также не подозревающие об обмане.

После этого в чате появляется сообщение якобы от лица руководителя с призывом срочно зарегистрироваться в корпоративном боте, обновить учетные данные или подтвердить доступ к какому-либо ресурсу. Чтобы завершить эти операции, жертву просят отправить в чат код подтверждения, который приходит ему в СМС или push-уведомлении.

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Источник — lenta.ru
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