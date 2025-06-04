В России воспитательница использовала ребенка как подставку для ног и попала на видео

04.06.2025 | 15:48

В Хабаровске 56-летняя воспитательница детсада использовала на прогулке семилетнего мальчика как подставку для ног. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно лежащего на асфальте ребенка, на которого женщина сложила ноги. Голос за кадром говорит, что педагог также пинала мальчика. Далее запечатлено, как воспитательница пытается одеть сопротивляющегося детсадовца. Подробнее ее действия оценить сложно из-за качества видео.

По информации издания, все началось с того, что ребенок отказывался одеваться на прогулку. Тогда, как утверждается, женщина схватила его за капюшон и силой выволокла на улицу, сдавив шею курткой. Затем россиянка несколько раз ударила мальчика и оставила лежать на асфальте.

Как сообщил Следственный комитет по Хабаровскому краю, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование уже завершено, и все материалы переданы в суд.

Ранее в Приморье няня избила девочку, которая не спала в тихий час. Как заявили родители, женщина вышла из себя, когда увидела детей, которые не смогли заснуть. Она накричала на воспитанников, а девочку ударила и толкнула.

Источник видео - t.me/amur_mash.