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В стране и мире

Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

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Риелтор из Томска Марина Орлова посоветовала россиянкам выходить замуж за участников специальной военной операции (СВО). Она обосновала это меркантильными соображениями.

Фрагмент эфира с участием женщины опубликовал телеканал RT в Telegram.

В ходе беседы журналист - «женщина за 30», по ее словам - поинтересовалась, где ей взять денег на квартиру. Ее собеседница в ответ предложила вступить в брак с участником СВО.

«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он [не возвращается], и ты получаешь восемь миллионов», - заявила она. Риелтор добавила, что к такой «рабочей схеме» прибегают многие вдовы.

Ранее жительница Красноярского края присвоила «гробовые» за бывшего мужа, ушедшего на СВО. При получении денег она предъявила свидетельство о заключении брака от 2011 года. При этом россиянка скрыла факт развода, случившегося тремя годами позже. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

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Источник — lenta.ru
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