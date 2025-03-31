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В стране и мире

Названа инфекция, вызывающая у россиян кашель с кровью. Что о ней известно?

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Заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, оказалось микоплазменной пневмонией. Новых инфекций в России не появлялось, заявили в Роспотребнадзоре. Как микоплазменную пневмонию приняли за новый опасный вирус и чем она опасна - в материале «Ленты.ру».

По словам одной из переболевших, микоплазменную пневмонию у нее диагностировали после дополнительных исследований, тогда как тесты на COVID-19 и грипп оказались отрицательными.

Что известно о ситуации с новым вирусом

Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших, число которых не называется, сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат.

Одной из заболевших неизвестным вирусом девушке неделю не помогали антибиотики - в течение этого времени у нее сохранялись приступы кашля, а на пятый день при отхаркивании начали появляться следы крови. В заключении врачи написали, что у пациентки острая инфекция верхних дыхательных путей.

Вывод о том, какой конкретно вирус вызывает подобные симптомы, сделать трудно, заявлял академик РАН Виталий Зверев. Он также рекомендовал некоторое время не посещать массовые мероприятия и гулять на свежем воздухе.

На фоне сообщений о вызывающем кровавый кашель вирусе россиян также призвали снова носить маски и не покидать дом без необходимости. Вирусолог Виктор Зуев выразил уверенность, что в России наблюдается вспышка заболевания неизвестного происхождения.

Роспотребнадзор впоследствии опроверг появление новых инфекций в России. По заявлению надзорного ведомства, новые вирусы или мутации в ходе эпидемиологического мониторинга зафиксированы не были, ситуация находится под контролем.

Вспышка микоплазменной инфекции в России произошла в конце 2024 года

Вспышки болезни фиксировались в разных регионах России. В октябре и ноябре 2024 года заболеваемость микоплазменной инфекцией в стране выросла практически в четыре раза — если в 2023 году частота выявления заболевания составляла 4,9 процента, то в 2024 году за этот же период этот показатель составил 19,6 процента. В группе риска оказались дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Как отмечал врач-пульмонолог Сергей Ложкин, инфекция опасна тем, что в первое время после заражения у пациента могут отсутствовать выраженные симптомы. Из-за этого заболевшие микоплазменной пневмонией продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии, что провоцирует резкий рост заболеваемости.

Чем опасна микоплазменная инфекция

Микоплазменная инфекция представляет собой болезнь, которую вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают ткани и внутренние органы человека и могут долго и бессимптомно существовать в организме. Инфекция может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу. Заболевшие микоплазменной инфекцией жалуются на повышенную температуру, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании.

Вирус имеет две особенности. Он, во-первых, характеризуется длительным лечением, и, во-вторых, может не поддаваться лечению, так как неуязвим к некоторым антибиотикам. Кроме того, у инфицированных пациентов легкие на рентгеновских снимках могут выглядеть белыми. Так называемый синдром «белых легких» появляется у зараженных из-за пневмонии, так как воздушные мешки заполняются жидкостью.

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Источник — lenta.ru
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