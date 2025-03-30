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В стране и мире

Описана связь красок для волос с онкологическими заболеваниями

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Некоторые краски для волос могут являться канцерогенными и провоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он указал, что ряд веществ, отвечающих за стойкость цвета, могут обладать канцерогенным действием.

«На рынке все еще можно встретить продукты, содержащие потенциально опасные вещества. Существует также риск развития некоторых видов рака, связанных с длительным использованием некоторых типов красок. Необходимо внимательно подходить к выбору этих средств и изучать их состав», - сказал химик.

Прежде всего, по его словам, в состав ряда красок входят компоненты, способные вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы. К таким, как объяснил Дорохов, относится аммиак, встречающийся в перманентных красках - он также может вызывать раздражение дыхательных путей и провоцировать сухость кожи.

«Парафенилендиамин и 4-метилпарабен, ароматические амины, придающие стойкость цвету, являются известными аллергенами и могут обладать канцерогенным действием, - предупредил эксперт. - Еще одним опасным веществом является лилиевый альдегид - химическое соединение, которое используется в качестве ароматизатора. Оно обладает высокой токсичностью и способно негативно влиять на репродуктивную систему, приводя к бесплодию и другим серьезным проблемам со здоровьем».

Химик рекомендовал выбирать качественные краски с минимальным содержанием аммиака и парабенов, стараться избегать опасных компонентов. Также он посоветовал не слишком часто красить волосы и по возможности сводить к минимуму контакт состава с кожей головы.

Ранее сообщалось, что в креме от прыщей популярного французского бренда La Roche-Posay нашли опасный канцероген бензол. Компания в срочном порядке отозвала всю партию косметического средства из торговых сетей.

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Источник — lenta.ru
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