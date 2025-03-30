Названы способы использования чужих номеров СНИЛС мошенниками

30.03.2025 | 09:02

Мошенники могут взломать аккаунт на Госуслугах, имея лишь номер СНИЛС своей жертвы. Кроме того, есть и другие способы использования СНИЛС злоумышленниками, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова агентству «Прайм».

По ее словам, авторизовавшись в аккаунте на Госуслугах, мошенники получат доступ и к другим данным, с помощью которых смогут увеличить кредитный лимит. Кроме того, через аккаунт на портале злоумышленники могут авторизоваться и на других сайтах.

«Пока владелец аккаунта не сменит пароль, мошенники успеют оформить несколько кредитов или запросить налоговый вычет через сайт ФНС на свои счета», - предупредила эксперт. Она добавила, что в некоторых случаях злоумышленники используют эти данные, чтобы обмануть свою жертву. Например, звонят и представляются сотрудниками Социального фонда, выманивая необходимую им информацию в ходе беседы.

Леонова напомнила, что не нужно без необходимости давать кому-то номер СНИЛС. Чаще он требуется в Соцфонде, на Госуслугах и при устройстве на работу. «В исключительных случаях, если у вас нет с собой паспорта, полиция может запросить СНИЛС для идентификации», - объясняет эксперт.

Ранее адвокат Юлия Иванова рассказала, что при утечке личных данных, таких как СНИЛС, паспортные данные или пароли от служб, следует сразу обратиться в банк и сообщить о возможной компрометации данных, а также изменить пароли во всех аккаунтах.