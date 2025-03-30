МВФ назвал год окончания конфликта на Украине

30.03.2025 | 09:01

Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года. Такой сценарий заявлен в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Несмотря на то что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы этого года», - сказано в сообщении.

МВФ также указывает, что рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта в 2025-м. При этом достижение мира на Украине может, наоборот, улучшить или хотя бы поспособствовать улучшению экономического положения страны в дальнейшем.

Помимо этого, возможны изменения в финансовой и военной помощи Украине от западных партнеров, сочли в МВФ. Такие выводы там сделали на фоне того, что переговоры пока находятся лишь на начальном этапе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Télévisions дал совет американскому лидеру Дональду Трампу о том, как завершить конфликт за 24 часа. По его словам, единственный способ сделать это - принять республику в НАТО. В то же время генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина не войдет в состав НАТО после окончания переговоров о завершении конфликта.

24 марта в Эр-Рияде прошли самые долгие переговоры России и США по Украине. Как отмечалось, делегации общались больше 12 часов, решая вопросы в том числе о скором окончании конфликта. Тогда же стороны захотели разработать механизм прекращения огня по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 дней.