Назван грозящий плоскостопием дефицит витамина

26.03.2025 | 14:35

Нехватка одного витамина может стать причиной развития плоскостопия у детей, предупредил травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров. О грозящем плоскостопием дефиците он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Абакарова, вследствие дефицита витамина D3 в организме ребенка может нарушаться структура костной ткани и связок и возникать статическое плоскостопие.

На статическое плоскостопие, уточнил он, приходится 82 процента таких диагнозов.

Часто статическое плоскостопие возникает у детей с избыточным весом, длительными статическими нагрузками на стопы, у тех, кто носит неудобную обувь, добавил врач.

Ранее фитнес-тренер Юлия Гуляева посоветовала упражнения для красивой осанки. Она порекомендовала начать с упражнения, которое называется Hip hinge. Также эффективным тренер назвала упражнение «плавание».